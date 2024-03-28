"Клоп Говорун": Даванков получил 500 миллионов и предлагает пойти на поводу у Европы и сдаться

Владимир Курюкин

А кто за войну с НАТОй? Думаю, даже существенно меньше статистической погрешности, короче словоблудие. Как там у Черчиля про позор и войну? То то и оно, хочешь мира - должен быть готов к войне всегда, повседневно, постоянно.