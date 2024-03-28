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"Клоп Говорун": Даванков получил 500 миллионов и предлагает пойти на поводу у Европы и сдаться

20 марта 1,5K прочитали Встреча между Владимиром Путиным и Владиславом Даванковым, оказавшимся на третьем месте на президентских выборах, расколола общественное мнение не менее, чем результаты голосования.

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Комментарии
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Владимир Курюкин
А кто за войну с НАТОй? Думаю, даже существенно меньше статистической погрешности, короче словоблудие. Как там у Черчиля про позор и войну? То то и оно, хочешь мира - должен быть готов к войне всегда, повседневно, постоянно.
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18 час.
Коська
МРАЗЬ!!!!
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Диванкофф это мраз продажная.
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2 час.

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