"Клоп Говорун": Даванков получил 500 миллионов и предлагает пойти на поводу у Европы и сдаться

20 марта 1,5K прочитали Встреча между Владимиром Путиным и Владиславом Даванковым, оказавшимся на третьем месте на президентских выборах, расколола общественное мнение не менее, чем результаты голосования.
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