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Царьград

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Пенсионер из Плесецка отсудил 110 тысяч у мошенника из Чувашии

Пенсионер из Плесецка отсудил 110 тысяч у мошенника из Чувашии

Плесецкий районный суд Архангельской области вынес решение по гражданскому делу, удовлетворив исковые требования прокурора, выступившего в защиту интересов 59-летнего местного жителя, пострадавшего от противоправных действий мошенников.

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