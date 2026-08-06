Пенсионер из Плесецка отсудил 110 тысяч у мошенника из Чувашии

Плесецкий районный суд Архангельской области вынес решение по гражданскому делу, удовлетворив исковые требования прокурора, выступившего в защиту интересов 59-летнего местного жителя, пострадавшего от противоправных действий мошенников.
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