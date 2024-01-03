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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губеринев: «Идеальный комментарий мечты – мой тандем с Бузовой. После этого, думаю, Снуп Догг не сможет комментировать Олимпиаду»

Сообщалось, что американский рэпер станет экспертом телеканала NBC во время Игр-2024 в Париже. «После приглашения Снуп Догга для работы комментатором на Олимпиаде предлагаю пригласить для работы черта лысого.

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