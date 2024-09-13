Ученые рассказали об исследовании, что указало на ошибочность теории Большого взрыва

Версия, что Вселенная расширяется может быть неверной Инженер Лиор Шамир из Университета штата Канзас провел исследование, которое ставит под сомнение теорию Большого взрыва и подтверждает более старую теорию «уставшего света».
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