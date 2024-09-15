«Ред Булл» и «РБ» определятся с составами пилотов после Гран-при Сингапура (Motorsport)

В «Ред Булл» объявят составы пилотов после Гран-при Сингапура. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко, комментируя возможные перестановки, отметил, что новостей стоит подождать как минимум до следующего этапа: «У нас есть идея, так что давайте дождемся этапа в Сингапуре.