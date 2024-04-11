В Кузбассе сотрудники Россельхозцентра присвоили более 1 млн рублей

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 апреля сообщили, что директор и главный бухгалтер кузбасского ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» обвиняются в растрате бюджетных денег.
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