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В Кузбассе сотрудники Россельхозцентра присвоили более 1 млн рублей

В Кузбассе сотрудники Россельхозцентра присвоили более 1 млн рублей

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 апреля сообщили, что директор и главный бухгалтер кузбасского ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» обвиняются в растрате бюджетных денег.

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