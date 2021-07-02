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В Москве начали работу над новым генпланом

В Москве начали работу над новым генпланом

Власти Москвы начали разрабатывать проект нового генплана столицы, работа идет уже несколько месяцев.

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Алекс ZLOYBOY
Давайте сначала изберём себе градоначальника-москвича, а потом начнём работать над новым Генпланом развития Москвы... Этот тюменьский оленевод, напланирует ("Опыт" уже есть... По жалобам москвичей начали возвращать объектам старые названия)... Надо перенимать опыт продвинутых стран (Скандинавия, Япония), а не придумывать велосипед... Долго мы будем "вспоминать" оленевода...

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