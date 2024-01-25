Нарышкин: на Западе устали от Украины и не верят в победу над Россией

Жители стран НАТО устали от украинского кризиса и не верят в возможное поражение России. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, он сослался не результаты неких закрытых социологических опросов.
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