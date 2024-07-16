При пополнении баланса мобильных номеров за наличные начнут требовать паспорт

Власти собираются ужесточить правила продажи сим-карт и оплаты сотовой связи. Согласно предложенным Минцифры поправкам, пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта.
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