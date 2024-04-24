Министр строительства Файзуллин вернется в Курганскую область из-за паводка

В Курган 25 апреля приедет министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он сообщил во время совещания в прямом эфире по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии