Ученые назвали лучшую диету для нормализации работы печени

Международная группа ученых в рамках масштабного клинического исследования, результаты которого были опубликованы в престижном научном журнале Cell Metabolism, пришла к выводу, что кетогенная диета является наиболее эффективным инструментом для улучшения метаболического здоровья у людей с ожирением и преддиабетом .
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