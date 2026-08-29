Ученые назвали лучшую диету для нормализации работы печени

Международная группа ученых в рамках масштабного клинического исследования, результаты которого были опубликованы в престижном научном журнале Cell Metabolism, пришла к выводу, что кетогенная диета является наиболее эффективным инструментом для улучшения метаболического здоровья у людей с ожирением и преддиабетом .