Жителю Новосибирска грозит штраф за запуск квадрокоптера без разрешительных документов

В Новосибирске местному жителю грозит штраф за запуск квадрокоптера без разрешительных документов. Мужчина был пойман за запуском незарегистрированного беспилотника в Советском районе города, всего в нескольких сотнях метров от посадочной площадки Обской ГЭС.
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