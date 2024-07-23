Жителю Новосибирска грозит штраф за запуск квадрокоптера без разрешительных документов

В Новосибирске местному жителю грозит штраф за запуск квадрокоптера без разрешительных документов. Мужчина был пойман за запуском незарегистрированного беспилотника в Советском районе города, всего в нескольких сотнях метров от посадочной площадки Обской ГЭС.