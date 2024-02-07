Необходимо информировать население других стран о последствиях поставок оружия Западом Вооруженным силам Украины, западные государства скрывают тот факт, что российский военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американскими ракетами.
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