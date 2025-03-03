Айфон по-немецки: Deutsche Telekom и Perplexity пообещали выпустить AI Phone c умелым ИИ-агентом

Крупнейшая в Европе немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom (DT) разрабатывает среднебюджетный смартфон AI Phone на базе искусственного интеллекта в тесном сотрудничестве с Perplexity, а также другими технологическими компаниями, включая Picsart.