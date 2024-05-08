Россиян ждет резкий рост количества «штрафных» камер: помогут ли они бороться с правонарушениями в РФ Евгения КомароваНовые изменения в сфере видеонаблюдения городской среды обещают резкий рост количества «штрафных» камер.
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