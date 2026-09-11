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Царьград

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Путин объяснил успех АдГ в Саксонии-Анхальт отношениями с Россией

Путин объяснил успех АдГ в Саксонии-Анхальт отношениями с Россией

Президент России Владимир Путин отметил, что успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт связан с тем, что европейцы осознают попытки властей подтолкнуть страны к конфликту с Россией.

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