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Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут

Во Вроцлаве (Польша) проходит бой за титулы IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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