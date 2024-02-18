«Трактор» потерпел сокрушительное поражение во Владивостоке

Челябинский «Трактор» уступил в гостевой встрече «Адмиралу» – 1:6. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вырвав победу у «моряков» два дня назад на этом же корте, на сей раз челябинские хоккеисты вчистую проиграли клубу из Владивостока.
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