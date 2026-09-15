В Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в России

В России с 2024 года до сентября 2026-го на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым