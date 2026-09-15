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В Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в России

В России с 2024 года до сентября 2026-го на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты.

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