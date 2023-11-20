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Захарова о поддержке Байденом Зеленского: Свое террористическое не пахнет?

Захарова о поддержке Байденом Зеленского: Свое террористическое не пахнет?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала статью Джо Байдена «США не отступят перед теми вызовами, которые представляют Путин и ХАМАС», вышедшую в Washington Post в субботу, 18 ноября, в которой, обвиняя одну сторону конфликта в том, что она прибегает к террористическим методам, автор не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима, – сообщают «Известия».

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