Захарова о поддержке Байденом Зеленского: Свое террористическое не пахнет?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала статью Джо Байдена «США не отступят перед теми вызовами, которые представляют Путин и ХАМАС», вышедшую в Washington Post в субботу, 18 ноября, в которой, обвиняя одну сторону конфликта в том, что она прибегает к террористическим методам, автор не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима, – сообщают «Известия».