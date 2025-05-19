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Военное обозрение

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«Оказались неэффективными»: Министр финансов США Бессент не исключил введения санкций против России, но не на данный момент

«Оказались неэффективными»: Министр финансов США Бессент не исключил введения санкций против России, но не на данный момент

Как показала практика, большинство санкций просто не работают.

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