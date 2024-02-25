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Иркутск Сегодня

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Изделия из самоцветов представят на стенде Иркутской области на ВДНХ 27 февраля

Изделия из самоцветов представят на стенде Иркутской области на ВДНХ 27 февраля

Выставка изделий из самоцветов откроется на стенде Иркутской области на ВДНХ 27 февраля, на которой также пройдут мастер-классы, где участники смогут создать браслеты и кулоны из сибирских самоцветов, сообщает областное правительство.

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