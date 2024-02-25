Изделия из самоцветов представят на стенде Иркутской области на ВДНХ 27 февраля

Выставка изделий из самоцветов откроется на стенде Иркутской области на ВДНХ 27 февраля, на которой также пройдут мастер-классы, где участники смогут создать браслеты и кулоны из сибирских самоцветов, сообщает областное правительство.
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