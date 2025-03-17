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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

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