Во Владикавказе наблюдается нашествие зайцев

С начала июля столица республики Северная Осетия-Аланья внезапно подверглась нашествию зайцев. Эти млекопитающие, относящиеся к отряду зайцеобразных и близких к грызунам, появляются повсюду - на площадях и в центральном парке.
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