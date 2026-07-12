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Мода и Шоу-бизнес

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Во Владикавказе наблюдается нашествие зайцев

Во Владикавказе наблюдается нашествие зайцев

С начала июля столица республики Северная Осетия-Аланья внезапно подверглась нашествию зайцев. Эти млекопитающие, относящиеся к отряду зайцеобразных и близких к грызунам, появляются повсюду - на площадях и в центральном парке.

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