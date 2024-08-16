Глава ГУР Украины рассказал о планах по обмену пленными

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о ближайщих планах, по которым Украина надеется реализовывать обмен военнопленными с Россией.