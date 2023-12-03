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Семак о системе «весна – осень»: «Не вижу разницы. В будущем нас все равно допустят, надо будет делать перерыв на Евро, ЧМ. И нет гарантий, что в ноябре в конце чемпионата не будет снега»

Семак о системе «весна – осень»: «Не вижу разницы. В будущем нас все равно допустят, надо будет делать перерыв на Евро, ЧМ. И нет гарантий, что в ноябре в конце чемпионата не будет снега»

«Я уже говорил свою позицию. Я абсолютно не вижу разницы в переходе с одной на другую систему. Система «весна – осень», когда мы начинаем в марте – в этом месяце такие же условия.

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