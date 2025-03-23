Гордость России, преимущества нефтегазовой индустрии в эпоху перемен

Энергетика России, надежный фундамент процветанияРоссийский нефтегазовый сектор неизменно подтверждает свою ведущую роль в экономике страны, демонстрируя стабильный рост прибыли и являясь оплотом отечественной безопасности.
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