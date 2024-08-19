Дэвид Култхард о лучших гонщиках «Ред Булл» в истории: «Ферстаппен, Ферстаппен и Ферстаппен»

Бывший пилот «Ред Булл» Дэвид Култхард ответил на вопрос о трех лучших гонщиках в истории команды. По мнению британца, действующий чемпион Макс Ферстаппен сильнее Себастьяна Феттеля, а нынешний пилот «РБ» Даниэль Риккардо уступает Марку Уэбберу.
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