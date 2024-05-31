Власти города прокомментировали ситуацию с пандусами в подземке на площади Победы

«Для удобства смолян с детьми приняли решение изменить ширину пандуса для колясок всех видов» Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Смоленска Дмитрий Лыкашев дал телеграм-каналу «Смоленское информбюро» комментарий по ситуации с пандусами в недавно открытом после капитального ремонта подземном переходе на площади Победы.