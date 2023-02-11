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Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки

Центровой «Панатинаикоса» Артурас Гудайтис получил разрыв сухожилия мизинца левой руки. Эпизод с повреждением случился на последней минуте матча Евролиги с «Валенсией» (91:92).

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