Золото отступает от максимумов в преддверии данных по инфляции в США

Цены на золото упали с почти рекордно высокого уровня во вторник, поскольку трейдеры готовились к ключевому отчету по инфляции в США, который может дать больше ясности относительно того, когда Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки.
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