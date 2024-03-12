Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото отступает от максимумов в преддверии данных по инфляции в США

Цены на золото упали с почти рекордно высокого уровня во вторник, поскольку трейдеры готовились к ключевому отчету по инфляции в США, который может дать больше ясности относительно того, когда Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки.

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