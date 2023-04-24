Дуэт новоуренгойского «Факела» победил на первом этапе Чемпионата России по пляжному волейболу

В Сочи завершился первый этап российского чемпионата по пляжному волейболу. В мужском финале ямальский дуэт Олега Стояновского и Ильи Лешукова обыграл пару Вячеслава Красильникова и Константина Семенова из команды «Витязь» Краснодарского края.