Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Дуэт новоуренгойского «Факела» победил на первом этапе Чемпионата России по пляжному волейболу

Дуэт новоуренгойского «Факела» победил на первом этапе Чемпионата России по пляжному волейболу

В Сочи завершился первый этап российского чемпионата по пляжному волейболу. В мужском финале ямальский дуэт Олега Стояновского и Ильи Лешукова обыграл пару Вячеслава Красильникова и Константина Семенова из команды «Витязь» Краснодарского края.

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