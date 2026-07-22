Юрий Бурлачко назвал обновление сетей ЖКХ фундаментом комфортного будущего

«Для большинства краевых ведомств разгар курортного сезона — это время особой ответственности. Обеспечение комфорта и безопасности жителей и гостей региона приоритетная задача, в том числе и для жилищно-коммунальных служб», — написал Юрий Бурлачко в своем телеграм-канале.