Зеленский сообщил, что Украина и США будут совместно производить оружие

Будет налажен выпуск в том числе систем противовоздушной обороныПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что Киев и Вашингтон будут совместно производить вооружения.
Будет налажен выпуск в том числе систем противовоздушной обороныПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что Киев и Вашингтон будут совместно производить вооружения.
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