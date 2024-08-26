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Срочные новости: мощнейший удар ВС РФ по Украине и на фронтах СВО

Срочные новости: мощнейший удар ВС РФ по Украине и на фронтах СВО

Вчера 6,2K прочитали Масштабные удары по военным и энергетическим объектам на Украине 26 августа были призваны нарушить работу ВПК киевского режима и подорвать боеспособность ВСУ, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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