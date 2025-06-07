Казахстанка заявила о жестоком избиении сестры бывшим полицейским

В Балхаше разгорается скандал, связанный с жестоким избиением женщины. История получила резонанс после того, как сестра пострадавшей опубликовала эмоциональное обращение в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.
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