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Крымская газета

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От выплат до бизнеса и образования: на какие меры поддержки могут рассчитывать участники СВО и члены их семей

От выплат до бизнеса и образования: на какие меры поддержки могут рассчитывать участники СВО и члены их семей

 МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ Крымский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам спецоперации пройти диспансеризацию по «зелёному коридору» – без лишней суеты и долгих ожиданий.

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