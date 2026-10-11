От выплат до бизнеса и образования: на какие меры поддержки могут рассчитывать участники СВО и члены их семей

МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ Крымский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам спецоперации пройти диспансеризацию по «зелёному коридору» – без лишней суеты и долгих ожиданий.
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