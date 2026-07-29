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Тульские новости

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В Туле автомобилист потерял сознание за рулём

В Туле автомобилист потерял сознание за рулём

Водитель потерял сознание за рулём на улице Пушкинской в Туле.В Туле напротив жилого комплекса на улице Пушкинской, произошёл инцидент: по словам очевидцев, водитель автомобиля внезапно потерял сознание за рулём.

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