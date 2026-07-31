Разведка ВСУ доложила Зеленскому о готовности РФ к новым ударам по портам Украины Российские войска в настоящее время готовятся к нанесению новых ударов по портовой инфраструктуре киевского режима.
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Разведка ВСУ доложила Зеленскому о готовности РФ к новым ударам по портам Украины Российские войска в настоящее время готовятся к нанесению новых ударов по портовой инфраструктуре киевского режима.
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