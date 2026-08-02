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Аргументы недели

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Производство видеомикродрам в мире достигло рекордных величин

Производство видеомикродрам в мире достигло рекордных величин

Двухминутные сериалы, которые еще недавно считались низкопробными мыльными операми, стали самым быстрорастущим форматом мобильного контента в мире и превратились в глобальную индустрию с оборотом $11 млрд.

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