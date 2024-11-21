Мужчина выбежал из объятого огнем дома

На севере Карелии горел частный жилой дом: огонь повредил кухню, коридор и комнату Вечером 20 ноября на пульт Единой службы спасения Суоярвского округа поступило сообщение, что в поселке Поросозеро горит одноэтажный деревянный частный жилой дом.
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