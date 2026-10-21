КРАСНОЯРСК, 21 октября, ФедералПресс. С 1 января 2027 года до конца 2031 года Правительство Красноярского края будет отвечать за организацию теплоснабжения и водоснабжения в Курагинском, Назаровском и Эвенкийском муниципальных округах.