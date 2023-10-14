Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном высказал мнение о том, к чему именно западные кураторы будут вести Украину.
Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру
Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЕХ - НАХН!!! Вместе с Лысым и Арестантом! И - НИКАКИХ "переговоров" с бандеро-ГУАНОМ!!
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3 час.
Анастасия Гончарова
крыс ждет мышеловка в виде петли!!!!
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3 час.
Леонид Руси
Всю свору к стенке без переговоров... Укропи не должно быть... Границ тоже... Все будут жить в России... И смогут ездить в Крым и Сочи... Всех евреев депортировать в Израиль
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1 час.
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