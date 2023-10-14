Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Всю свору к стенке без переговоров... Укропи не должно быть... Границ тоже... Все будут жить в России... И смогут езд...Арестович пообеща...
  • Андрей Поручиков
    можно я закопирайтю отношение к СШП - это БЕГИмонВерные "союзники"...
  • Анастасия Гончарова
    крыс ждет мышеловка в виде петли!!!!Арестович пообеща...

Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру

Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном высказал мнение о том, к чему именно западные кураторы будут вести Украину.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЕХ - НАХН!!! Вместе с Лысым и Арестантом! И - НИКАКИХ &quot;переговоров&quot; с  бандеро-ГУАНОМ!!
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3 час.
Анастасия Гончарова
крыс ждет мышеловка в виде петли!!!!
Ответить
3 час.
Леонид Руси
Всю свору к стенке без переговоров... Укропи не должно быть... Границ тоже... Все будут жить в России... И смогут ездить в Крым и Сочи... Всех евреев депортировать в Израиль
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1 час.

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