Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру

ВСЕХ - НАХН!!! Вместе с Лысым и Арестантом! И - НИКАКИХ "переговоров" с бандеро-ГУАНОМ!!

Леонид Руси

Всю свору к стенке без переговоров... Укропи не должно быть... Границ тоже... Все будут жить в России... И смогут ездить в Крым и Сочи... Всех евреев депортировать в Израиль