Мужчины очень даже хотят жениться, но почему?

Прошлый год выдался сложным, но в чем-то даже удивительным для меня.Я давно в разводе, и о том, что снова бы хотела замуж, даже не думала - уже другие приоритеты, и свобода затянула, в ней после неудачного брака оказалась целая масса преимуществ.