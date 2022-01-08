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Мужчины очень даже хотят жениться, но почему?

Мужчины очень даже хотят жениться, но почему?

Прошлый год выдался сложным, но в чем-то даже удивительным для меня.Я давно в разводе, и о том, что снова бы хотела замуж, даже не думала - уже другие приоритеты, и свобода затянула, в ней после неудачного брака оказалась целая масса преимуществ.

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