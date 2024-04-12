Владимир Ефимов: оборот пищевой промышленности столицы увеличился на 15%

Оборот предприятий пищевой промышленности, которые расположены на территории различных административных округов Москвы, за промежуток с января по февраль текущего года составил около 123 миллиардов рублей.
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