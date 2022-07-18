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ЦСКА арендует защитника «Интернасьонала» Мойзеса до конца 2023 года почти за 2 млн евро

ЦСКА договорился об аренде левого защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы. По данным журналиста Rádio Guaíba Кристиано Силвы, армейцы арендуют 27-летнего футболиста до конца 2023 года, то есть до конца его контракта.

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