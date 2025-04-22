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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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86 процентов игроков НБА против сокращения регулярного чемпионата с уменьшением зарплаты

86 процентов игроков НБА против сокращения регулярного чемпионата с уменьшением зарплаты

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Вы бы поддержали сокращение регулярного чемпионата, если бы это означало, что ваша зарплата станет меньше?» 85,6% игроков ответили «Нет».

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