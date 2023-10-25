Профессор Гарварда рассказал о трех способах купить счастье за деньги

Деньги — не главный критерий уровня счастья. Да, повышение доходов для бедняка — повод для радости, но человек со средним достатком вполне может быть гораздо счастливее, чем миллиардер с баснословными доходами.
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