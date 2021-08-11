Northrop Grumman запустила грузовой корабль Cygnus к МКС

Ракета Antares компании Northrop Grumman вчера стартовала с космодрома в штате Вирджиния (США) и отправилась к Международной космической станции (МКС) для доставки 4 тонн груза для команды, включая оборудование и исследовательские инструменты.
Ракета Antares компании Northrop Grumman вчера стартовала с космодрома в штате Вирджиния (США) и отправилась к Международной космической станции (МКС) для доставки 4 тонн груза для команды, включая оборудование и исследовательские инструменты.
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