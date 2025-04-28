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Кадровые службы назвали Ямал регионом, где вахтовикам предлагают работу чаще

Кадровые службы назвали Ямал регионом, где вахтовикам предлагают работу чаще

Одним из самых вахтовых регионов стал Ямал — в нем на предложения работать таким способом приходится треть открытых вакансий, однако популярность такой работы у местных жителей довольно низкая, да и заработная плата вахтовиков на Ямале отстает от других регионов, говорится в исследовании сервиса hh.

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